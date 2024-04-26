Пополнение в Фельдман Экопарке — в Харьковской области на свет появились два лемура

Новорожденные лемуры. Фото: скриншот с видео

В экопарке "Фельдман" на Харьковщине на свет появились два кольцехвостых (кошачьих) лемура. Около пяти месяцев самка будет кормить малышей, после чего они станут полностью самостоятельными.

Об этом сообщили в "Фельдман Экопарке".

Читайте также:

Рождение лемуров на Харьковщине

"У Фельдман Экопарк отличная новость — на свет появились два маленьких кольцехвостых лемурчика. Наши малыши чувствуют себя прекрасно и имеют хороший аппетит", — написали в экопарке, сообщая о рождении животных.

Там добавили, что новорожденные проводят все время со своей мамой. Около двух месяцев малыши начнут делать первые самостоятельные шаги, а уже через полгода станут полностью самостоятельными. Все это время самка будет кормить их молоком.

Скриншот

Напомним, в конце марта этого года в расположенный в Харьковской области Фельдман Экопарк вернулся амурский тигр. Животное было эвакуировано из-за полномасштабного вторжения России в Украину и обстрелов.

К слову, в парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию, но во время войны в Нацпарке появилось около 200 новых птенцов.