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Пополнение в Фельдман Экопарке — в Харьковской области на свет появились два лемура

26 апреля 2024 09:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пополнение в Фельдман Экопарке — в Харьковской области на свет появились два лемура
Новорожденные лемуры. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В экопарке "Фельдман" на Харьковщине на свет появились два кольцехвостых (кошачьих) лемура. Около пяти месяцев самка будет кормить малышей, после чего они станут полностью самостоятельными.

Об этом сообщили в "Фельдман Экопарке".

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Рождение лемуров на Харьковщине

"У Фельдман Экопарк отличная новость — на свет появились два маленьких кольцехвостых лемурчика. Наши малыши чувствуют себя прекрасно и имеют хороший аппетит", — написали в экопарке, сообщая о рождении животных.

Там добавили, что новорожденные проводят все время со своей мамой. Около двух месяцев малыши начнут делать первые самостоятельные шаги, а уже через полгода станут полностью самостоятельными. Все это время самка будет кормить их молоком.

Рождение лемуров в Харькове
Скриншот

Напомним, в конце марта этого года в расположенный в Харьковской области Фельдман Экопарк вернулся амурский тигр. Животное было эвакуировано из-за полномасштабного вторжения России в Украину и обстрелов.

К слову, в парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию, но во время войны в Нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

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