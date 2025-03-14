Суд виправдав посадовців, які крали гроші на ремонті доріг

Ремонт доріг. Фото: КМДА

Суд виправдав посадовців, яких звинувачували у розкраданні коштів на ремонті траси "Харків — Сімферополь". Фігурантів справи звинувачували у розтраті сотень тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 10 березня.

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У Запоріжжі суд ухвалив рішення визнати невинуватими та виправдати посадовців, яких обвинувачували у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту траси М-18 "Харків — Сімферополь".

За даними слідства, група посадовців, серед яких тимчасовий виконувач обов’язків керівника ДП "Запорізький облавтодор", начальник відділу контролю якості та керівники приватних компаній, відповідальних за ремонтні роботи, могла бути причетна до завищення вартості дорожнього покриття.

За даними слідчих, на кількох ділянках дороги були виявлені значні порушення. Серед них — неякісне покриття, невідповідність товщини асфальтобетону проєктній документації та завищені обсяги виконаних робіт. Економічна експертиза показала, що у звітах про приймання виконаних робіт було зайво враховано 475 тис. грн у 2018 році та ще 190 тис. грн у 2019 році.

Однак, суд дійшов висновку, що доказів для визнання вини посадовців недостатньо. Усі обвинувачені були виправдані через недоведеність складу злочину.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію серед суспільства, адже справа стосувалася коштів, які мали бути спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині оголосили вирок 23-річному чоловіку зі Стрийського району. Він знищив 59 могил воїнів УГА та Січових Стрільців.

Крім того, у Львівській області судили чоловіка, який спричинив смертельну ДТП.