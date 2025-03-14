Суд оправдал чиновников, которые воровали деньги на ремонте дорог

Ремонт дорог. Фото: КГГА

Суд оправдал должностных лиц, которых обвиняли в хищении средств на ремонте трассы "Харьков — Симферополь". Фигурантов дела обвиняли в растрате сотен тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда города Запорожья от 10 марта.

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В Запорожье суд принял решение признать невиновными и оправдать должностных лиц, которых обвиняли в хищении бюджетных средств при ремонте трассы М-18 "Харьков — Симферополь".

По данным следствия, группа должностных лиц, среди которых временно исполняющий обязанности руководителя ГП "Запорожский облавтодор", начальник отдела контроля качества и руководители частных компаний, ответственных за ремонтные работы, могла быть причастна к завышению стоимости дорожного покрытия.

По данным следователей, на нескольких участках дороги были выявлены значительные нарушения. Среди них — некачественное покрытие, несоответствие толщины асфальтобетона проектной документации и завышенные объемы выполненных работ. Экономическая экспертиза показала, что в отчетах о приемке выполненных работ было излишне учтено 475 тыс. грн в 2018 году и еще 190 тыс. грн в 2019 году.

Однако, суд пришел к выводу, что доказательств для признания вины должностных лиц недостаточно. Все обвиняемые были оправданы из-за недоказанности состава преступления.

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди общества, ведь дело касалось средств, которые должны были быть направлены на улучшение дорожной инфраструктуры.

Напомним, что недавно на Львовщине объявили приговор 23-летнему мужчине из Стрыйского района. Он уничтожил 59 могил воинов УГА и Сечевых Стрельцов.

Кроме того, во Львовской области судили мужчину, который спровоцировал смертельное ДТП.