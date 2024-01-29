Поширював російську пропаганду про ЗСУ — у Харкові викрили колаборанта

Російська агітаційна література. Фото: СБУ

У Харкові викрили колаборанта, який поширював російську пропаганду, що ЗСУ обстрілюють мирне населення. Наразі ще триває досудове розслідування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці розповіли, що прихильник "русского мира" через соціальні мережі поширював пропаганду про українських військових, зокрема, що вони "обстрілюють мирне населення в Херсонській області". На своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" підозрюваний опублікував відео, змонтоване російськими пропагандистами.

Ворожий поплічник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Один з героїв відеоролика — колишній очільник окупаційної адміністрації в Херсоні, який розповідав, що "укронацисти поцілили ракетою в житловий будинок і вбили цивільних людей, більшість з яких діти", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в пропагандистському відео фігурують нібито проукраїнські навідники, які, побачивши наслідки ракетного удару, розповідають, що готові йти воювати за Росію проти України, щоб "заслужити прощення".

"Поширивши це маніпулятивне відео, в якому перекручуються факти, підозрюваний публічно визнав і підтримав дії держави-агресорки, що підтверджено висновком відповідної експертизи", — наголосили правоохоронці.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області викрили жінку, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Колаборантка відповідала за соціальну роботу при окупантах.