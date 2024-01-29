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Поширював російську пропаганду про ЗСУ — у Харкові викрили колаборанта

29 січня 2024 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поширював російську пропаганду про ЗСУ — у Харкові викрили колаборанта
Російська агітаційна література. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові викрили колаборанта, який поширював російську пропаганду, що ЗСУ обстрілюють мирне населення. Наразі ще триває досудове розслідування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

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Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці розповіли, що прихильник "русского мира" через соціальні мережі поширював пропаганду про українських військових, зокрема, що вони "обстрілюють мирне населення в Херсонській області". На своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" підозрюваний опублікував відео, змонтоване російськими пропагандистами. 

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Ворожий поплічник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Один з героїв відеоролика — колишній очільник окупаційної адміністрації в Херсоні, який розповідав, що "укронацисти поцілили ракетою в житловий будинок і вбили цивільних людей, більшість з яких діти", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, в пропагандистському відео фігурують нібито проукраїнські навідники, які, побачивши наслідки ракетного удару, розповідають, що готові йти воювати за Росію проти України, щоб "заслужити прощення".

"Поширивши це маніпулятивне відео, в якому перекручуються факти, підозрюваний публічно визнав і підтримав дії держави-агресорки, що підтверджено висновком відповідної експертизи", — наголосили правоохоронці. 

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області викрили жінку, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Колаборантка відповідала за соціальну роботу при окупантах.

ЗСУ
Харків
пропаганда
Колаборант
війна в Україні

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