Поліція Харківської області викрила колаборантку, яка співпрацювала з окупантами

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Харківській області викрили жінку, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Колаборантка відповідала за соціальну роботу при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

Жінка, яка співпрацювала з окупантами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Правоохоронці встановили, що під час силового захоплення росіянами с. Приколотне Куп’янського району місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду "и. о. специалиста по социальной работе Великобурлукского отделения предоставления социальных услуг" в окупаційній адміністрації.

Фігурантка вела облік осіб, які потребують соціальної підтримки, приймала відповідні заяви від місцевих мешканців, а також формувала акти оцінки потреб.

"Після деокупації Куп’янщини підозрювана втекла на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.