Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Поліція Харківської області викрила колаборантку, яка співпрацювала з окупантами arrow

Поліція Харківської області викрила колаборантку, яка співпрацювала з окупантами

29 січня 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліція Харківської області викрила колаборантку, яка співпрацювала з окупантами
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області викрили жінку, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Колаборантка відповідала за соціальну роботу при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Співпраця українки з окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

null
Жінка, яка співпрацювала з окупантами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Правоохоронці встановили, що під час силового захоплення росіянами с. Приколотне Куп’янського району місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду "и. о. специалиста по социальной работе Великобурлукского отделения предоставления социальных услуг" в окупаційній адміністрації.

Фігурантка вела облік осіб, які потребують соціальної підтримки, приймала відповідні заяви від місцевих мешканців, а також формувала акти оцінки потреб.

"Після деокупації Куп’янщини підозрювана втекла на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.

війна
Харківська область
окупанти
Колаборант
прокурори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі