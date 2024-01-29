Распространял российскую пропаганду о ВСУ — в Харькове разоблачили коллаборанта

Российская агитационная литература. Фото: СБУ

В Харькове разоблачили коллаборанта, распространявшего российскую пропаганду, что ВСУ обстреливают мирное население. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Что известно о деятельности коллаборанта

Правоохранители рассказали, что сторонник "русского мира" через социальные сети распространял пропаганду об украинских военных, в частности, что они обстреливают мирное население в Херсонской области. На своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" подозреваемый опубликовал видео, смонтированное российскими пропагандистами.

Вражеский приспешник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Один из героев видеоролика — бывший глава оккупационной администрации в Херсоне, рассказывавший, что "укронацисты попали ракетой в жилой дом и убили гражданских людей, большинство из которых дети", — говорится в сообщении.

Кроме того, в пропагандистском видео фигурируют якобы проукраинские наводчики, которые, увидев последствия ракетного удара, рассказывают, что готовы идти воевать за Россию против Украины, чтобы "заслужить прощение".

"Распространив это манипулятивное видео, в котором извращаются факты, подозреваемый публично признал поддержку действия государства-агрессоа, что подтверждено выводом соответствующей экспертизы", — подчеркнули правоохранители.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили женщину, которая сотрудничала с российскими захватчиками. Коллаборантка отвечала за социальную работу при оккупантах.