Распространял российскую пропаганду о ВСУ — в Харькове разоблачили коллаборанта
В Харькове разоблачили коллаборанта, распространявшего российскую пропаганду, что ВСУ обстреливают мирное население. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Что известно о деятельности коллаборанта
Правоохранители рассказали, что сторонник "русского мира" через социальные сети распространял пропаганду об украинских военных, в частности, что они обстреливают мирное население в Херсонской области. На своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" подозреваемый опубликовал видео, смонтированное российскими пропагандистами.
"Один из героев видеоролика — бывший глава оккупационной администрации в Херсоне, рассказывавший, что "укронацисты попали ракетой в жилой дом и убили гражданских людей, большинство из которых дети", — говорится в сообщении.
Кроме того, в пропагандистском видео фигурируют якобы проукраинские наводчики, которые, увидев последствия ракетного удара, рассказывают, что готовы идти воевать за Россию против Украины, чтобы "заслужить прощение".
"Распространив это манипулятивное видео, в котором извращаются факты, подозреваемый публично признал поддержку действия государства-агрессоа, что подтверждено выводом соответствующей экспертизы", — подчеркнули правоохранители.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили женщину, которая сотрудничала с российскими захватчиками. Коллаборантка отвечала за социальную работу при оккупантах.
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