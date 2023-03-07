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У Харкові більш ніж через рік ввімкнуть вуличні ліхтарі

7 березня 2023 14:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові більш ніж через рік ввімкнуть вуличні ліхтарі
Через відсутність вуличного освітлення у місті сталося чимало ДТП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З 7 березня вздовж центральних магістралей Харкова з 18:00 до 19:30 працюватимуть вуличні ліхтарі.

Про це в своєму Telegram-каналі розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Мер зазначив, що через те, що у темну пору доби в Харкові більше року єдиним джерелом світла були, в основному, лише фари автомобілів, сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Та й в цілому багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє.

Тому наступним кроком після увімкнення підсвічування пішоходних переходів стане увімклення вуличних ліхтарів вздовж автомагістралів міста.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні  вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розшируювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів",  – сказав він.

Міський голова виразив виразив упевненість, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.

Нагадаємо, у Харкові обговорили новий генплан міста. При його розробці розраховують на те, що в місті житимуть 2-2,5 млн людей включно зі студентами. Міжнародні експерти вже провели повний аналіз генплану, перший етап внесення змін у генплан Харкова вже розпочався, а саме проведення містобудівного моніторингу, в який умістять всі пропозиції. Ця робота триватиме протягом першої половини 2023 року.  

Також, ми розповідали, як Харків відроджується, незважаючи на постійні обстріли. Не чекаючи перемоги, в місті почали відбудовувати зруйноване — це не лише житловий фонд, але й об’єкти критичної інфраструктури. 

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