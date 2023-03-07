У Харкові більш ніж через рік ввімкнуть вуличні ліхтарі
З 7 березня вздовж центральних магістралей Харкова з 18:00 до 19:30 працюватимуть вуличні ліхтарі.
Про це в своєму Telegram-каналі розповів мер Харкова Ігор Терехов.
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Мер зазначив, що через те, що у темну пору доби в Харкові більше року єдиним джерелом світла були, в основному, лише фари автомобілів, сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Та й в цілому багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє.
Тому наступним кроком після увімкнення підсвічування пішоходних переходів стане увімклення вуличних ліхтарів вздовж автомагістралів міста.
"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розшируювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", – сказав він.
Міський голова виразив виразив упевненість, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.
Нагадаємо, у Харкові обговорили новий генплан міста. При його розробці розраховують на те, що в місті житимуть 2-2,5 млн людей включно зі студентами. Міжнародні експерти вже провели повний аналіз генплану, перший етап внесення змін у генплан Харкова вже розпочався, а саме проведення містобудівного моніторингу, в який умістять всі пропозиції. Ця робота триватиме протягом першої половини 2023 року.
Також, ми розповідали, як Харків відроджується, незважаючи на постійні обстріли. Не чекаючи перемоги, в місті почали відбудовувати зруйноване — це не лише житловий фонд, але й об’єкти критичної інфраструктури.