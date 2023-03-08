У Харкові почали демонтаж корпусу університету, який зруйнували росіяни

Місяць тому через ворожі обстріли в університеті були зруйновані два поверхи центрального корпусу

У Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова почали демонтаж зруйнованих поверхів будівлі вишу.

Про це повідомляє пресслужба Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.

"Наразі проводиться демонтаж: плит покриття, металевих ферм, плит перекриття, несучих стін, тощо, та розчищення від будівельного сміття зруйнованих поверхів головного навчального корпусу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти 5 лютого завдали ракетного удару по центру Харкова. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Отримав поранення охоронець.

Також, ми писали, що СБУ затримала агента рф, який коригував удари по центру Харкову. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.