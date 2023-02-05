Прокуратура розслідує ракетний удар по центру Харкова

Ракетний удар по Харкову

Російські окупанти в неділю, 5 лютого, завдали ракетного удару по центру Харкова. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення звичаїв та законів війни.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ракетний удар

У матеріалах слідства йдеться, що 5 лютого 2023 року близько 08:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Отримав поранення охоронець. Інша ворожа ракета влучила біля житлового будинку.

"Постраждали чотири мешканці: 58-річний чоловік, дві жінки у віці 54 років і 83-річна жінка. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вранці 5 лютого завдали ракетного удару по центру Харкова. Троє людей отримали поранення. Внаслідок влучення в житлову забудову в центрі міста вранці 5 лютого сталася пожежа. Поки що відомо про трьох постраждалих: 54-річну жінку та двох чоловіків 51 і 55 років.