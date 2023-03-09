Ворог завдав масованого удару по Харкову - є влучання у житловий будинок
Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", — пише очільник області.
Харківський міський голова Ігор Терехов також пише, що у деяких районах Харкова є проблеми зі світлом.
Харківська волонтерка Наталья Попова повідомляє, що внаслідок влучання російської ракети у приватний будинок на Харківщині двоє людей постраждало - одна людина отримала допомогу на місці, друга госпіталізована, стан легкий.
Нагадаємо, що останній раз російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову 22 лютого. Тоді під прицілом окупантів також були об’єкти інфраструктури.
Також, ми розповідали, що через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків.