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Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов

26 лютого 2023 16:50
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов
Зруйнований будинок у Харкові
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок бойових дій у Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків. Влада надає гуртожитки громадянам, які залишилися без житла.

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

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Деталі

"Дуже великої руйнації завдали нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", — повідомив Терехов.

Міський голова додав, що за 2022 рік вдалося відбудувати 136 будинків у місті. Половина з них мала серйозні пошкодження. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Під удар знову потрапило місто Куп’янськ.

Також ми писали, що суд виніс вирок двом агентів рф, які допомагали окупантам захопити місто Лисичанськ та "зливали" позиції ЗСУ у Харкові. Чоловіки проведуть 15 років у в'язниці.

Додамо, суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді. Чоловік надавав росіянам координати для ракетних ударів по Харкову.

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