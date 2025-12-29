Ігор Терехов: Потрібен мир, а не перемир'я з постійними ризиками

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Україні потрібен повноцінний мир, а не невизначене перемир'я з постійними ризиками — і це точно можливо.

Таким переконанням поділився голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що нам потрібен мир, а не так зване перемир'я, з постійними ризиками і невизначеністю, які будуть змушувати наших людей відчувати постійне навантаження і тривогу", — наголосив він.

Голова АПМГ підкреслив, що потрібен справедливий довгостроковий мир з гарантіями безпеки та розвитку України, який дозволить людям знову спокійно жити, працювати, будувати плани на майбутнє.

"Нам потрібен мир, який дасть можливість відроджувати промисловість, створювати робочі місця, розміновувати поля, відбудовувати міста і допомагати людям, які найбільше постраждали від війни. Цього ми маємо прагнути. Я вірю і знаю точно, що це можливо", — констатував мер Харкова.

Втім, зазначив він, наразі важко спрогнозувати, скільки ще часу знадобиться, аби прийти до справжнього миру.

"Це буде залежати від багатьох факторів. Від ситуації на полі бою, перш за все. Від зусиль наших міжнародних партнерів, які мають спонукати агресора до продуктивних переговорів. Від економічної ситуації. Дуже важливо, що країни ЄС нещодавно прийняли рішення щодо підтримки України на 25-26 роки. Це укріпить фінансову і економічну стабільність і водночас істотно посилить нашу переговорну позицію", — завершив Ігор Терехов.

