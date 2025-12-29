Игорь Терехов: Нужен мир, а не перемирие с постоянными рисками

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Украине нужен полноценный мир, а не неопределенное перемирие с постоянными рисками — и это точно возможно.

Таким убеждением поделился глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ), мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что нам нужен мир, а не так называемое перемирие, с постоянными рисками и неопределенностью, которые будут заставлять наших людей чувствовать постоянную нагрузку и тревогу", — подчеркнул он.

Глава АПГГ подчеркнул, что нужен справедливый долгосрочный мир с гарантиями безопасности и развития Украины, который позволит людям снова спокойно жить, работать, строить планы на будущее.

"Нам нужен мир, который даст возможность возрождать промышленность, создавать рабочие места, разминировать поля, восстанавливать города и помогать людям, которые больше всего пострадали от войны. К этому мы должны стремиться. Я верю и знаю точно, что это возможно", — констатировал мэр Харькова.

Впрочем, отметил он, пока трудно спрогнозировать, сколько еще времени понадобится, чтобы прийти к настоящему миру.

"Это будет зависеть от многих факторов. От ситуации на поле боя, прежде всего. От усилий наших международных партнеров, которые должны побудить агрессора к продуктивным переговорам. От экономической ситуации. Очень важно, что страны ЕС недавно приняли решение о поддержке Украины на 25-26 годы. Это укрепит финансовую и экономическую стабильность и одновременно существенно усилит нашу переговорную позицию", — заключил Игорь Терехов.

