Главная Харьков Нужен мир, а не перемирие с постоянными рисками, — Терехов

Нужен мир, а не перемирие с постоянными рисками, — Терехов

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 15:13
Игорь Терехов: Нужен мир, а не перемирие с постоянными рисками
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Украине нужен полноценный мир, а не неопределенное перемирие с постоянными рисками — и это точно возможно.

Таким убеждением поделился глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ), мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

"Я уверен, что нам нужен мир, а не так называемое перемирие, с постоянными рисками и неопределенностью, которые будут заставлять наших людей чувствовать постоянную нагрузку и тревогу", — подчеркнул он.

Глава АПГГ подчеркнул, что нужен справедливый долгосрочный мир с гарантиями безопасности и развития Украины, который позволит людям снова спокойно жить, работать, строить планы на будущее.

"Нам нужен мир, который даст возможность возрождать промышленность, создавать рабочие места, разминировать поля, восстанавливать города и помогать людям, которые больше всего пострадали от войны. К этому мы должны стремиться. Я верю и знаю точно, что это возможно", — констатировал мэр Харькова.

Впрочем, отметил он, пока трудно спрогнозировать, сколько еще времени понадобится, чтобы прийти к настоящему миру.

"Это будет зависеть от многих факторов. От ситуации на поле боя, прежде всего. От усилий наших международных партнеров, которые должны побудить агрессора к продуктивным переговорам. От экономической ситуации. Очень важно, что страны ЕС недавно приняли решение о поддержке Украины на 25-26 годы. Это укрепит финансовую и экономическую стабильность и одновременно существенно усилит нашу переговорную позицию", — заключил Игорь Терехов.

Напомним, ранее Игорь Терехов прокомментировал мирный план и назвал его "выходом из тупика".

А также глава АПГГ назвал, какие важные решения необходимы для поддержки прифронтовых громад.

Украина Игорь Терехов перемирие война в Украине мирный план
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
