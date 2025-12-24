Підтримка бізнесу в прифронтових громадах — Терехов назвав умови

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Для збереження економічної активності у прифронтових регіонах держава має запровадити додаткові механізми підтримки бізнесу. Йдеться про податкові пільги, доступне кредитування та страхування воєнних ризиків.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Терехов закликав до підтримки бізнесу в прифронтових громадах

За його словами, місцева влада вже робить кроки, щоб утримати бізнес, однак цього недостатньо без участі держави.

"Низку важливих рішень потрібно приймати на державному рівні. Це, перш за все, пільгове кредитування для бізнесу, який сьогодні розташований у прифронтових містах і громадах. Крім того, це страхування військових ризиків — це дуже важливе питання, і ми не можемо залишити бізнес без нього. Також, питання, яке ставилося на прикладі міста Харків, — ми скасували податки і збори, таким чином у бізнесу з'явилися обігові кошти. І за нашим прикладом зараз цим шляхом іде Запоріжжя, Миколаїв. На державному рівні потрібна компенсація для місцевого бюджету щодо компенсації цих пільг. Ми маємо певну ресурсність, але її не вистачає, щоб підтримувати наші міста", — сказав Терехов.

Окремо голова Асоціації прифронтових міст і громад висловився проти ідеї запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. На його думку, це може знищити малий бізнес у нинішніх умовах.

"На мою думку, це безглуздя сьогодні, бо цей бізнес просто зачиниться, чи стане на коліна, чи просто зникне. Тому дуже важливо сьогодні відстояти інтереси малого бізнесу і не вводити ПДВ", — наголосив Терехов.

