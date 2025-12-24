Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов назвав ключові рішення для підтримки прифронтових громад

Терехов назвав ключові рішення для підтримки прифронтових громад

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 14:09
Підтримка бізнесу в прифронтових громадах — Терехов назвав умови
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Для збереження економічної активності у прифронтових регіонах держава має запровадити додаткові механізми підтримки бізнесу. Йдеться про податкові пільги, доступне кредитування та страхування воєнних ризиків.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Реклама
Читайте також:

Терехов закликав до підтримки бізнесу в прифронтових громадах

За його словами, місцева влада вже робить кроки, щоб утримати бізнес, однак цього недостатньо без участі держави.

"Низку важливих рішень потрібно приймати на державному рівні. Це, перш за все, пільгове кредитування для бізнесу, який сьогодні розташований у прифронтових містах і громадах. Крім того, це страхування військових ризиків — це дуже важливе питання, і ми не можемо залишити бізнес без нього. Також, питання, яке ставилося на прикладі міста Харків, — ми скасували податки і збори, таким чином у бізнесу з'явилися обігові кошти. І за нашим прикладом зараз цим шляхом іде Запоріжжя, Миколаїв. На державному рівні потрібна компенсація для місцевого бюджету щодо компенсації цих пільг. Ми маємо певну ресурсність, але її не вистачає, щоб підтримувати наші міста", — сказав Терехов.

Окремо голова Асоціації прифронтових міст і громад висловився проти ідеї запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. На його думку, це може знищити малий бізнес у нинішніх умовах.

"На мою думку, це безглуздя сьогодні, бо цей бізнес просто зачиниться, чи стане на коліна, чи просто зникне. Тому дуже важливо сьогодні відстояти інтереси малого бізнесу і не вводити ПДВ", — наголосив Терехов.

Раніше Ігор Терехов пояснив, чим небезпечний тиск на малий бізнес для економіки держави.

А також стало відомо, що Асоціація прифронтових міст і громад та Українська рада бізнесу підписали меморандум про співпрацю.

Ігор Терехов економіка бізнес війна в Україні підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації