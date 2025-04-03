Вибухи в Харкові 3 квітня — що відомо про атаку на місто

Дим у місті після обстрілу. Фото ілюстративне: Reuters

Ввечері 3 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Харкові 3 березня

Росіяни вкотре обстріляли Харків. У місті ввечері 3 квітня пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Повідомлення про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, відомо, що росіяни атакували місто "шахедами". Є влучання у Новобаварському районі.

"На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні", — наголосив Терехов.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Повітряну тривогу оголошено в кількох областях України. Карта тривог станом на 21:58, 3 квітня має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 21:58, 3 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вдень 3 квітня у Деснянському районі столиці пролунав вибух. Відомо, що внаслідок цього загинули люди.

Також ми писали про те, що окупанти в ніч проти 2 квітня завдали щонайменше 14 ударів по Харкову. У місті зафіксували численні пошкодження.