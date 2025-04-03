Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Мощные взрывы прогремели в Харькове — что известно arrow

Мощные взрывы прогремели в Харькове — что известно

3 апреля 2025 21:58
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Харькове 3 апреля — что известно об атаке на город
Дым в городе после обстрела. Фото иллюстративное: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 3 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 3 марта

Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В городе вечером 3 апреля прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Вибухи у Харкові 3 квітня
Сообщение о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно, что россияне атаковали город "шахедами". Есть попадания в Новобаварском районе.

"На месте одного из попаданий вражеского БПЛА пожар. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны", — подчеркнул Терехов.

Що відомо про атаку на Харків 3 квітня
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Карта тревог по состоянию на 21:58, 3 апреля выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 3 квітня
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:58, 3 апреля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что днем 3 апреля в Деснянском районе столицы прогремел взрыв. Известно, что в результате этого погибли люди.

Также мы писали о том, что оккупанты в ночь на 2 апреля нанесли по меньшей мере 14 ударов по Харькову. В городе зафиксировали многочисленные повреждения.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине війна атака
Реклама
Реклама
Реклама