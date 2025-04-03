Взрывы в Харькове 3 апреля — что известно об атаке на город

Дым в городе после обстрела. Фото иллюстративное: Reuters

Вечером 3 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В городе вечером 3 апреля прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Сообщение о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно, что россияне атаковали город "шахедами". Есть попадания в Новобаварском районе.

"На месте одного из попаданий вражеского БПЛА пожар. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны", — подчеркнул Терехов.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Карта тревог по состоянию на 21:58, 3 апреля выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:58, 3 апреля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что днем 3 апреля в Деснянском районе столицы прогремел взрыв. Известно, что в результате этого погибли люди.

Также мы писали о том, что оккупанты в ночь на 2 апреля нанесли по меньшей мере 14 ударов по Харькову. В городе зафиксировали многочисленные повреждения.