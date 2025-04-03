Росія завдала по Київському району Харкова 14 ударів

Наслідки атаки по Харкову. Фото ілюстративне архівне: REUTERS/Violeta Santos Moura

В ніч проти 2 квітня російські війська завдали серію ударів по Київському району Харкова. У місті зафіксовані численні пошкодження.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко кореспонденту Новини.LIVE.

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Атака розпочалась близько 21:45 і тривала близько години. За попередніми даними, було зафіксовано щонайменше 14 ударів, однак точну кількість влучань назвуть після завершення огляду всіх місць ураження.

Більшість ударів припала на промислову зону району, але також зафіксовані влучання поблизу приватної житлової забудови та біля цвинтаря. Окремі удари прийшлися по відкритій місцевості.

За словами Чубенка, попри інтенсивність атаки, обійшлося без поранених. Водночас пошкоджено кілька об’єктів громадського призначення та елементи міської інфраструктури.

Для ударів російські сили використали дрони-камікадзе типу "Герань-2". За цими фактами вже відкрито кримінальні провадження за статтями про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові.

Внаслідок атаки по будинку кілька осіб отримали поранення, серед постраждалих є дитина.