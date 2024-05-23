Потужні вибухи в Харкові — окупанти завдають ударів по місту

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 23 травня пролунали близько 23:00. Наразі в області триває повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації на сході. Російські окупанти завдають ударів за допомогою керованих авіаційних бомб.

Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У місті пролунало кілька вибухів!" — написав Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж заявив про удари по місту з боку загарбників, і закликав місцевих перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", ворог обстрілює Харків КАБ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога на сході, через що в Харківській та Донецькій областях триває повітряна тривога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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