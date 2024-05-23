Потужні вибухи в Харкові — окупанти завдають ударів по місту
Вибухи в Харкові зараз 23 травня пролунали близько 23:00. Наразі в області триває повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації на сході. Російські окупанти завдають ударів за допомогою керованих авіаційних бомб.
Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові увечері 23 травня
"У місті пролунало кілька вибухів!" — написав Терехов.
Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж заявив про удари по місту з боку загарбників, і закликав місцевих перебувати в укриттях.
За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", ворог обстрілює Харків КАБ.
Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога на сході, через що в Харківській та Донецькій областях триває повітряна тривога.
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