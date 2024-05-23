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Мощные взрывы в Харькове — оккупанты наносят удары по городу

23 мая 2024 23:02
обновлено: 23:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове сейчас 23 мая — чем наносит удары РФ
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 23 мая раздались около 23:00. Российские оккупанты наносят удары с помощью управляемых авиационных бомб. В области продолжается воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на востоке.

О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове вечером 23 мая

"В городе раздалось несколько взрывов!" — написал Терехов.

Взрывы в Харькове вечером 23 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже заявил об ударах по городу со стороны захватчиков, и призвал местных находиться в укрытиях.

Взрывы в Харькове вечером 23 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", враг обстреливает Харьков КАБ.

Взрывы в Харькове вечером 23 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации врага на востоке, из-за чего в Харьковской и Донецкой областях продолжается воздушная тревога.

Взрывы в Харькове вечером 23 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине вечером 23 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы в Харькове раздавались и около 10:27 в четверг, 23 мая. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Также мы сообщали, что громко 23 мая было и в Днепре. Взрывы раздались во время воздушной тревоги в области.

Харьков
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
Олег Синегубов
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опасность
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