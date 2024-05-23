Взрывы в Харькове сейчас 23 мая — чем наносит удары РФ

Мощные взрывы в Харькове — оккупанты наносят удары по городу
Взрывы в Харькове сейчас 23 мая раздались около 23:00. Российские оккупанты наносят удары с помощью управляемых авиационных бомб. В области продолжается воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на востоке.
О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове вечером 23 мая
"В городе раздалось несколько взрывов!" — написал Терехов.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже заявил об ударах по городу со стороны захватчиков, и призвал местных находиться в укрытиях.
По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", враг обстреливает Харьков КАБ.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации врага на востоке, из-за чего в Харьковской и Донецкой областях продолжается воздушная тревога.
Напомним, что взрывы в Харькове раздавались и около 10:27 в четверг, 23 мая. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.
Также мы сообщали, что громко 23 мая было и в Днепре. Взрывы раздались во время воздушной тревоги в области.
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