Вибух у Харкові зранку 23 травня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: "Укрінформ"

Вибух у Харкові пролунав зранку, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Вибух у місті пролунав близько 10:27. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Синєгубов повідомив, що щонайменше пʼять ударів завдали окупанти по місту.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.

Також поліцейські опублікували відео, що зафіксувало перші хвилини після удару, який стався 22 травня у Харкові в результаті атаки з боку російської армії. Внаслідок обстрілу поранення отримало 12 людей.