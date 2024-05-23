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У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

23 травня 2024 10:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Харкові зранку 23 травня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав зранку, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Вибух у місті пролунав близько 10:27. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Синєгубов повідомив, що щонайменше пʼять ударів завдали окупанти по місту.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.

Також поліцейські опублікували відео, що зафіксувало перші хвилини після удару, який стався 22 травня у Харкові в результаті атаки з боку російської армії. Внаслідок обстрілу поранення отримало 12 людей.

війна
Харків
вибух
обстріли
Олег Синєгубов

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