Вибух у Харкові зранку 23 травня

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
Вибух у Харкові пролунав зранку, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибух у Харкові
Вибух у місті пролунав близько 10:27. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Синєгубов повідомив, що щонайменше пʼять ударів завдали окупанти по місту.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.
Також поліцейські опублікували відео, що зафіксувало перші хвилини після удару, який стався 22 травня у Харкові в результаті атаки з боку російської армії. Внаслідок обстрілу поранення отримало 12 людей.
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