Навчальний рік у Купʼянську — скільки школярів у місті

Начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів про школярів у Купʼянську. За його словами, у місті 1200 дітей розпочали новий навчальний рік. Відомо, що першокласників є 64.

Про це Андрій Беседін розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 вересня.

Навчальний рік у Купʼянську

"1200 дітей першого вересня пішли до школи, пішли до наших трьох освітніх закладів, 64 — першокласники. Дійсно сумно, що ми третій рік онлайн", — розповів Беседін.

За його словами, навчання винятково дистанційне, оскільки місто перебуває під постійною загрозою російських атак.

"Але все одно для нас це чергова перемога. Тому що, попри що, в тому числі й освіта залишається незламною. І завдячуючи нашим, в тому числі освітянам, Купʼянськ залишається незламним", — додав Беседін.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що цього року очно будуть навчатися майже 2,3 мільйона учнів.

А у Харкові навчальний рік стартував у семи підземних школах. За парти сіли понад 17 тисяч дітей.