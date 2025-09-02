Учебный год в Купянске — сколько школьников в городе

Возвращение в школу — сколько детей учатся в Купянске
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал о школьниках в Купянске. По его словам, в городе 1200 детей начали новый учебный год. Известно, что первоклассников есть 64.
Об этом Андрей Беседин рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 сентября.
Учебный год в Купянске
"1200 детей первого сентября пошли в школу, пошли в наши три образовательных учреждения, 64 — первоклассники. Действительно грустно, что мы третий год онлайн", — рассказал Беседин.
По его словам, обучение исключительно дистанционное, поскольку город находится под постоянной угрозой российских атак.
"Но все равно для нас это очередная победа. Потому что, несмотря ни на что, в том числе и образование остается несокрушимым. И благодаря нашим, в том числе педагогам, Купянск остается несокрушимым", — добавил Беседин.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в этом году очно будут учиться почти 2,3 миллиона учеников.
А в Харькове учебный год стартовал в семи подземных школах. За парты сели более 17 тысяч детей.
