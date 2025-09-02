Учебный год в Купянске — сколько школьников в городе

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал о школьниках в Купянске. По его словам, в городе 1200 детей начали новый учебный год. Известно, что первоклассников есть 64.

Об этом Андрей Беседин рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 сентября.

Реклама

Читайте также:

Учебный год в Купянске

"1200 детей первого сентября пошли в школу, пошли в наши три образовательных учреждения, 64 — первоклассники. Действительно грустно, что мы третий год онлайн", — рассказал Беседин.

По его словам, обучение исключительно дистанционное, поскольку город находится под постоянной угрозой российских атак.

"Но все равно для нас это очередная победа. Потому что, несмотря ни на что, в том числе и образование остается несокрушимым. И благодаря нашим, в том числе педагогам, Купянск остается несокрушимым", — добавил Беседин.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в этом году очно будут учиться почти 2,3 миллиона учеников.

А в Харькове учебный год стартовал в семи подземных школах. За парты сели более 17 тысяч детей.