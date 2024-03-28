Повітряна тривога у Харкові — у місті лунають гучні вибухи

Вибух у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Харкові та області близько 14:50 28 березня оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи у Харкові

14:55 у Харкові пролунали гучні вибухи.

Скриншот допису

Деякі пабліки зазначають, що, ймовірно, звуки вибухів доносилися саме із передмістя.

Скриншот допису

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.