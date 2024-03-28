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Повітряна тривога у Харкові — у місті лунають гучні вибухи

28 березня 2024 15:06
оновлено: 15:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога у Харкові — у місті лунають гучні вибухи
Вибух у небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові та області близько 14:50 28 березня оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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14:55 у Харкові пролунали гучні вибухи.

Вибух у Харкові
Скриншот допису

Деякі пабліки зазначають, що, ймовірно, звуки вибухів доносилися саме із передмістя. 

Повітряна тривога в Харкові
Скриншот допису 

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми. 

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