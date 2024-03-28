У Харкові лунали вибухи — Терехов розповів, куди влучили росіяни

Наслідки обстрілу Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov

Російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в четвер, 28 березня.

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Терехов розповів, що близько 00:12 у Харкові пролунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під ударом опинився Київський район міста. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.

"За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні міського голови.

Вже о 01:23 він повідомив про повторні вибухи. Інформація про наслідки наразі уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

А вдень 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Удар прийшовся по житлових будинках. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 19, серед яких є діти, отримали поранення.