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У Харкові лунали вибухи — Терехов розповів, куди влучили росіяни

28 березня 2024 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові лунали вибухи — Терехов розповів, куди влучили росіяни
Наслідки обстрілу Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в четвер, 28 березня. 

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Терехов розповів, що близько 00:12 у Харкові пролунали потужні вибухи. 

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Згодом стало відомо, що під ударом опинився Київський район міста. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.

"За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні міського голови. 

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Вже о 01:23 він повідомив про повторні вибухи. Інформація про наслідки наразі уточнюється.

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Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

А вдень 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Удар прийшовся по житлових будинках. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 19, серед яких є діти, отримали поранення. 

Харків
росіяни
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні

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