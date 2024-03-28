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Воздушная тревога в Харькове — в городе раздаются громкие взрывы

28 марта 2024 15:06
обновлено: 15:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Харькове — в городе раздаются громкие взрывы
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове и области около 14:50 28 марта объявили воздушную тревогу в связи с угрозой баллистического обстрела. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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14:55 в Харькове раздались громкие взрывы.

Взрыв в Харькове
Скриншот поста

Некоторые паблики отмечают, что вероятно звуки взрывов доносились именно из пригорода.

Воздушная тревога в Харькове
Скриншот поста

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине , а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

война
Харьков
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война в Украине

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