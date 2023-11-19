Повітряні сили пропередили про ракетну небезпеку на Харківщині
У Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку попередили сьогодні, 19 листопада.
Про це стало відомо з повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Увага! Харківська область — ракетна небезпека!" — написали у повідомленні.
В Telegram-каналі "Повітряна тривога" закликали місцевих жителів слідкувати за наступними повідомленнями.
Наразі повідомлень від місцевої влади щодо можливих вибухів або загроз не було.
Нагадаємо, раніше на Харківщині в результаті російських ударів постраждав житловий сектор та пожежно-рятувальна частина. Загалом під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області.
Читайте Новини.LIVE!