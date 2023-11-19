Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Харьковской области
В Харькове и области объявлена воздушная тревога. О ракетной опасности предупредили сегодня, 19 ноября.
Об этом стало известно из сообщения Воздушных сил ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Харьковская область — ракетная опасность!" — написали в сообщении.
В Telegram-канале "Повітряна тривога" призвали местных жителей следить за следующими сообщениями.
Сообщений от местных властей о возможных взрывах или угрозах не было.
Напомним, ранее в Харьковской области в результате российских ударов пострадал жилищный сектор и пожарно-спасательная часть. В общей сложности под огнем оккупантов находились по меньшей мере 17 населенных пунктов области.
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