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Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Харьковской области

19 ноября 2023 18:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Харьковской области
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харькове и области объявлена воздушная тревога. О ракетной опасности предупредили сегодня, 19 ноября.

Об этом стало известно из сообщения Воздушных сил ВСУ.

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"Внимание! Харьковская область — ракетная опасность!" — написали в сообщении.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

В Telegram-канале "Повітряна тривога" призвали местных жителей следить за следующими сообщениями.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram "Повітряна тривога"

Сообщений от местных властей о возможных взрывах или угрозах не было.

Напомним, ранее в Харьковской области в результате российских ударов пострадал жилищный сектор и пожарно-спасательная часть. В общей сложности под огнем оккупантов находились по меньшей мере 17 населенных пунктов области.

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