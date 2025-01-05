На Харківщині сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті — постраждали 6 осіб

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС України

У місті Південному Харківської області, ввечері 4 січня, сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок цього постраждали 6 осіб.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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За даними ДСНС, пожежа сталася о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату. Зокрема, горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 квадратних метри.

"Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що о 22:10 пожежу локалізувати, після чого ліквідували. Наразі причина загоряння встановлюється.

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року у Харкові ввечері сталася пожежа на кладовищі в Холодногірському районі міста. Внаслідок інциденту є загиблі.

Також ми писали, що 3 січня в Одесі на вулиці Комітетській спалахнула пожежа у квартирі. Її причиною став вибух павербанку.