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Пожар в психоневрологическом интернате на Харьковщине

5 января 2025 01:01
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
На Харьковщине произошел пожар в психоневрологическом интернате — пострадали 6 человек
Последствия пожара. Фото: ГСЧС Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В городе Южном Харьковской области, вечером 4 января, произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате этого пострадали 6 человек.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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По данным ГСЧС, пожар произошел в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната. В частности, горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 — получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в 22:10 пожар локализовали, после чего ликвидировали. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Пожар в психоневрологическом интернате на Харьковщине - что известно - фото 1
Последствия пожара. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что 1 января 2025 года в Харькове вечером произошел пожар на кладбище в Холодногорском районе города. В результате инцидента есть погибшие.

Также мы писали, что 3 января в Одессе на улице Комитетской вспыхнул пожар в квартире. Его причиной стал взрыв павербанка.

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