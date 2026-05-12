"Працюють, поки є сили стояти": Терехов подякував медикам прифронту

Ігор Терехов під час церемонії нагородження.

У День медичної сестри та медбрата голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов зустрівся з медичними працівниками та подякував їм за щоденну роботу. Враженнями від сили й людяності медиків він поділився у своїх соцмережах.

"Зустрівся з медсестрами та медбратами Харкова. І вкотре подумав: навіть найсучасніше обладнання нічого не варте без людей, які вкладають у свою роботу серце. Особливо зараз. У прифронтовому місті, де після прильотів саме медики першими зустрічають поранених. Де зміни тривають не по годинах, а поки є сили стояти і ще трохи довше. Де після важкої ночі треба знову йти до пацієнтів — спокійно, уважно, по-людськи", — наголосив Терехов.

За словами очільника АПМГ, є професії, де достатньо просто виконувати обов'язки, а є ті, де щодня доводиться віддавати частину себе.

"Медсестри та медбрати — саме такі люди. Бо медицина — це не тільки про уколи, крапельниці чи процедури. Це про руку, за яку тримаються у найстрашніший момент. Про голос, який повертає людині спокій. Про вміння залишатися людяними там, де війна щодня перевіряє всіх на міцність", — підкреслив він.

Терехов також зазначив, що саме медсестри та медбрати проводять із пацієнтами найбільше часу, тому люди пам'ятають не лише лікування, а й підтримку у найважчі моменти.

"У День медичної сестри та медбрата хочу подякувати кожному, хто сьогодні працює у лікарнях, операційних, стабпунктах і швидких. За витримку. За силу. За людяність, яка сьогодні рятує не менше, ніж ліки", — резюмував Терехов.

Як писали Новини.LIVE, Терехов заявив, що Україна має отримати повноправне членство в ЄС без жодних "символічних" чи обмежених форматів. За його словами, у центрі процесу євроінтеграції повинні бути насамперед люди, а не лише формальні показники чи звіти про реформи.

Також Терехов наголосив на необхідності створення єдиної державної політики щодо інтеграції ВПО. Він переконаний, що держава має забезпечити умови, за яких вимушені переселенці зможуть повноцінно інтегруватися у громади протягом п’яти років.