Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков "Работают, пока есть силы стоять": Терехов поблагодарил медиков прифронта

"Работают, пока есть силы стоять": Терехов поблагодарил медиков прифронта

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 18:56
"Работают, пока есть силы стоять": Терехов поблагодарил медиков прифронта
Игорь Терехов во время церемонии награждения. Фото: t.me/ihor_terekhov

В День медицинской сестры и медбрата председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов встретился с медицинскими работниками и поблагодарил их за ежедневную работу. Впечатлениями от силы и человечности медиков он поделился в своих соцсетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Харькова.

Терехов поздравил медсестер и медбратьев

"Встретился с медсестрами и медбратами Харькова. И в который раз подумал: даже самое современное оборудование ничего не стоит без людей, которые вкладывают в свою работу сердце. Особенно сейчас. В прифронтовом городе, где после прилетов именно медики первыми встречают раненых. Где смены длятся не по часам, а пока есть силы стоять и еще немного дольше. Где после тяжелой ночи надо снова идти к пациентам — спокойно, внимательно, по-человечески", — подчеркнул Терехов.

Ігор Терехов нагородив медиків Харкова
Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

По словам главы АПМГ, есть профессии, где достаточно просто выполнять обязанности, а есть те, где ежедневно приходится отдавать часть себя.

"Медсестры и медбратья — именно такие люди. Потому что медицина — это не только об уколах, капельницах или процедурах. Это о руке, за которую держатся в самый страшный момент. О голосе, который возвращает человеку покой. Об умении оставаться человечными там, где война ежедневно проверяет всех на прочность", — подчеркнул он.

Читайте также:
Ігор Терехов привітав з Днем медсестри і медбрата
Игорь Терехов вручил награды. Фото: t.me/ihor_terekhov

Терехов также отметил, что именно медсестры и медбратья проводят с пациентами больше всего времени, поэтому люди помнят не только лечение, но и поддержку в самые тяжелые моменты.

"В День медицинской сестры и медбрата хочу поблагодарить каждого, кто сегодня работает в больницах, операционных, стабпунктах и скорых. За выдержку. За силу. За человечность, которая сегодня спасает не меньше, чем лекарства", — резюмировал Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Терехов заявил, что Украина должна получить полноправное членство в ЕС без всяких "символических" или ограниченных форматов. По его словам, в центре процесса евроинтеграции должны быть прежде всего люди, а не только формальные показатели или отчеты о реформах.

Также Терехов отметил необходимость создания единой государственной политики по интеграции ВПЛ. Он убежден, что государство должно обеспечить условия, при которых вынужденные переселенцы смогут полноценно интегрироваться в общины в течение пяти лет.

медики Игорь Терехов медсестры
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации