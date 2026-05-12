"Работают, пока есть силы стоять": Терехов поблагодарил медиков прифронта

Игорь Терехов во время церемонии награждения.

В День медицинской сестры и медбрата председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов встретился с медицинскими работниками и поблагодарил их за ежедневную работу. Впечатлениями от силы и человечности медиков он поделился в своих соцсетях.

"Встретился с медсестрами и медбратами Харькова. И в который раз подумал: даже самое современное оборудование ничего не стоит без людей, которые вкладывают в свою работу сердце. Особенно сейчас. В прифронтовом городе, где после прилетов именно медики первыми встречают раненых. Где смены длятся не по часам, а пока есть силы стоять и еще немного дольше. Где после тяжелой ночи надо снова идти к пациентам — спокойно, внимательно, по-человечески", — подчеркнул Терехов.

Игорь Терехов.

По словам главы АПМГ, есть профессии, где достаточно просто выполнять обязанности, а есть те, где ежедневно приходится отдавать часть себя.

"Медсестры и медбратья — именно такие люди. Потому что медицина — это не только об уколах, капельницах или процедурах. Это о руке, за которую держатся в самый страшный момент. О голосе, который возвращает человеку покой. Об умении оставаться человечными там, где война ежедневно проверяет всех на прочность", — подчеркнул он.

Игорь Терехов вручил награды.

Терехов также отметил, что именно медсестры и медбратья проводят с пациентами больше всего времени, поэтому люди помнят не только лечение, но и поддержку в самые тяжелые моменты.

"В День медицинской сестры и медбрата хочу поблагодарить каждого, кто сегодня работает в больницах, операционных, стабпунктах и скорых. За выдержку. За силу. За человечность, которая сегодня спасает не меньше, чем лекарства", — резюмировал Терехов.

