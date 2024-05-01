Працювали поліцейськими під час окупації — на Харківщині викрили колаборантів

Затримання колаборанта. Ілюстративне фото: СБУ

На Харківщині викрили двох колаборантів. Вони намагалися побудувати кар'єру правоохоронців, співпрацюючи з окупаційною владою.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області у середу, 1 травня

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Деталі справи

Перший з них, 47-річний житель Куп’янська, під час тимчасової окупації міста у липні 2022 року добровільно пішов на службу до окупантів, ставши "поліцейським взводу патрульної служби УВС ВДА Харківської області" на основі угоди з окупаційною адміністрацією.

Підозрюваний. Фото: Харківська обласна прокуратура

У серпні того ж року він перейшов на роботу "поліцейського (водія) 2 відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Відділу поліції №1 (дислокація м. Куп'янськ) Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області", отримуючи за це 40 тисяч російських рублів на місяць.

Другий звинувачений, 27-річний чоловік з Куп’янськ-Вузлового, у липні 2022 року також добровільно приєднався до окупаційної влади, обійнявши посаду "в. о. помічника слідчого відділу Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області" й отримавши відповідне посвідчення.

Підозрюваний. Фото: Харківська обласна прокуратура

Згодом, у серпні, він змінив свою спеціалізацію на "поліцейським відділення охорони та конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції №1 (дислокація м. Куп'янськ) Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Після звільнення території обоє звинувачених втекли на території, що не контролюються українською владою, і наразі уникають правосуддя. Їх оголошено у розшук.

Нагадаємо, харківські співробітники Служби безпеки України затримали колаборантку, яка готувала матеріали для російських ток-шоу. Жінка збирала інформацію про ракетні обстріли та про війну в Україні, героїзуючи окупантів, та готувала тези для телепередач пропагандистських російських телеканалів.

Також раніше, згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.