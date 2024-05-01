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Работали полицейскими во время оккупации — в Харьковской области разоблачили коллаборантов

1 мая 2024 18:28
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Бригадир София
редактор
Работали полицейскими во время оккупации — в Харьковской области разоблачили коллаборантов
Задержание коллаборанта. Иллюстративное фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На Харьковщине разоблачили двух коллаборантов. Они пытались построить карьеру правоохранителей, сотрудничая с оккупационными властями.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду, 1 мая.

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Первый из них, 47-летний житель Купянска, во время временной оккупации города в июле 2022 года, добровольно пошел на службу к оккупантам, став "полицейским взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области" на основе соглашения с оккупационной администрацией.

Подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура
Подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

В августе того же года он перешел на работу как "полицейского (водителя) 2 отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", получая за это 40 тысяч российских рублей в месяц.

Второй обвиняемый, 27-летний мужчина из Купянск-Узлового, в июле 2022 года также добровольно присоединился к оккупационным властям, заняв должность "и.о. помощника следственного отдела Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области" и получил.

Подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура
Подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

Впоследствии, в августе, он сменил свою специализацию на "полицейском отделении охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области".

После освобождения территории оба обвиняемых скрылись на территории, не контролируемой украинскими властями, и на данный момент избегают правосудия. Они объявлены в розыск.

Напомним, харьковские сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборантку, которая готовила материалы для российских ток-шоу. Женщина собирала информацию о ракетных обстрелах и войне в Украине, героизируя оккупантов и готовила тезисы для телепередач пропагандистских российских телеканалов.

Также ранее, согласно доказательной базе от Службы безопасности, в Украине осудили трех предателей, стрелявших в бойцов Вооруженных сил. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Харьков
Украина
Харьковская область
прокуратура
госизмена
оккупанты
Коллаборант

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