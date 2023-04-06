Правоохранители разоблачили харьковчанина, возглавлявшего оккупационную полицию Харьковщины

Подозреваемый скрывается от украинского правосудия

Правоохранители разоблачили еще одного приспешника окупантов, занимавшего руководящую должность во время захвата Харьковщины. Это 38-летний харьковчанин, до 2014 года работавший в органах бывшей милиции, а после этого переехавший в оккупированную Луганщину.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, в июне прошлого года 38-летний мужчина был назначен на должность "начальника" так называемого "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", которое размещалось в г. Купянск.

"Коллаборант привлекал к работе людей в псевдоправоохранительном органе, утверждал внутренние организационные документы, организовал служебную деятельность, материально-техническое и денежное довольствие сотрудников так называемого "УВД ВГА Харьковской области", — пишут правоохранители.

За "службу" на окупантов коллаборант получил от "председателя" так называемой "ВГА Харьковской области" специальное звание — "полковник полиции". Также "начальник" участвовал в совещаниях с участием представителей оккупационных органов власти и представителей ВС рф.

В начале сентября прошлого года коллаборанту вместе с российскими военными удалось скрыться. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Подозреваемый скрывается от украинского правосудия.

Напомним, что экс-полицейскому из Купянска грозит пожизненное заключение за то, что "переобулся" за ежемесячную плату в 45 тысяч российских рублей. Еще в июне 2022 года обвиняемый, являясь на тот момент действующим сотрудником Нацполиции Украины, начал добровольно сотрудничать с российскими захватчиками. Он написал заявление на имя "председателя" так называемой "ВГА Харьковской области" о принятии в ряды псевдоправоохранительного органа.

Также в Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая заняла должность при содействии оккупантов в Купянске. По данным следствия, во время оккупации г. Купянск вооруженными силами россии местная жительница не просто поддерживала действия врага, но и активно сотрудничала с ним. Оккупанты назначили подозреваемую на должность "и.о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".