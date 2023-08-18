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Правоохоронці викрили харків’янина, який влаштував у квартирі наркопритон

18 серпня 2023 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правоохоронці викрили харків’янина, який влаштував у квартирі наркопритон
Процесс слідчих дій. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

43-річний харків’янин організував у своїй квартирі, розташованій у Слобідському районі, наркопритон. Встановлено, що раніше цей чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності і відбував покарання за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.  

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

Як розповідають правоохоронці, у результаті багатьох скарг від сусідів, представники поліції та прокуратури разом зі спеціальним підрозділом "СХІД" провели легалізований обшук у квартирі. 

"У квартирі, крім господаря, знаходились ще двоє жінок та чоловік. Попередньо встановлено, що "гості" — наркозалежні особи, які прийшли туди вживати заборонені речовини", — розповідають у прокуратурі. 

Під час обшуку були конфісковані медичні шприци з прозорою речовиною, порошкоподібна речовина білого кольору, зіп-пакети та інші предмети, що можуть бути використані як докази. Знайдені речі направлені на проведення експертного аналізу.

  • Процесс слідчих дій. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Процесс слідчих дій. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Процесс слідчих дій. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Процесс слідчих дій. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України.  Вирішується питання про повідомлення власнику притону про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що ситуація з мовним конфліктом сталася в одній із піцерій Харкова. Співробітник закладу відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, і це викликало обурення громадськості.

Також до цього ми розповідали про те, що правоохоронці зафіксували два випадки, коли зловмисник продавав автомати, пістолети, а також боєприпаси до них та осколкові гранати. За цей незаконний товар він отримав близько 140 тисяч гривень.

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