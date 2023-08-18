Правоохранители разоблачили харьковчанина, устроившего в квартире наркопритон

Процесс следственных действий. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

43-летний харьковчанин организовал в своей квартире, расположенной в Слободском районе, наркопритон . Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Как рассказывают правоохранители, в результате многих жалоб от соседей представители полиции и прокуратуры вместе со специальным подразделением "ВОСТОК" провели легализованный обыск в квартире.

"В квартире, кроме хозяина, находились еще две женщины и мужчина. Предварительно установлено, что "гости" — наркозависимые лица, которые пришли туда употреблять запрещенные вещества", — рассказывают в прокуратуре.

В ходе обыска были конфискованы медицинские шприцы с прозрачным веществом, порошкообразное вещество белого цвета, зип-пакеты и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств. Найденные вещи направлены на проведение экспертного анализа.

Процесс следственных действий. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Процесс следственных действий. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Процесс следственных действий. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Процесс следственных действий. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/4 _ 4

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении владельца притона о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ситуация с языковым конфликтом произошла в одной из пиццерий Харькова . Сотрудник заведения отказался обслуживать клиента на украинском языке, и это вызвало негодование общественности.

До этого мы рассказывали о том, что правоохранители зафиксировали два случая, когда злоумышленник продавал автоматы, пистолеты, а также боеприпасы к ним и осколочные гранаты . За этот незаконный товар он получил около 140 тысяч гривен.