Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів на Харківщині
Минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Наслідки обстрілів
За даними слідства, 17 липня ввечері ворог обстрілював м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії. Снаряди влучили на територію підприємства. Отримали поранення двоє співробітників: чоловіки 49 та 60 років.
"Також пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди", — розповідають правоохоронці.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували також райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.
Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії РФ. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що на тлі масштабної повітряної тривоги вночі, 18 липня, пролунали вибухи в Харківській області.
Також ми писали, що на Харківщині оголосили евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів.