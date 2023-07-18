Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів на Харківщині

Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілів

За даними слідства, 17 липня ввечері ворог обстрілював м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії. Снаряди влучили на територію підприємства. Отримали поранення двоє співробітників: чоловіки 49 та 60 років.

"Також пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди", — розповідають правоохоронці.

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Зокрема, під ворожим вогнем перебували також райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії РФ. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на тлі масштабної повітряної тривоги вночі, 18 липня, пролунали вибухи в Харківській області.

Також ми писали, що на Харківщині оголосили евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів.