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На Харківщині оголосили евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів

17 липня 2023 14:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині оголосили евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів, — Синєгубов
Хлопчик в евакуаційному потягу на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Вовчанській громаді на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей. Все через постійні обстріли населених пунктів біля державного кордону з РФ. 

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Евакуація дітей 

Очільник області розповів, що ворог продовжує щоденно обстрілювати деякі прикордонні громади Харківщини. Це наражає дітей на постійну небезпеку. Саме тому на Раді оборони області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. 

"Ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади. Люди не хочуть їхати. Для нас безпека людей, дітей – на першому місці, маємо вживати заходів. 217 дітей ми маємо вивезти з цих територій, 43 ми вивезли станом на ранок", — сказав Синєгубов.

Загалом на території Вовчанської міської громади перебувають 194 дитини, з яких у місті Вовчанськ — 144. Їх необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном.

"Неохоче люди виїзжають, ми їм роз'яснюємо, що безпека дітей — це пріотритет. Ці населені пункти обстрілюють щодня. Ці обстріли не тільки з С-300, а з абсолютно усіх видів озброєння — авіаудари, артилерія, міномети, а також танковий вогонь", — розповів під час ефіру очільник області. 

Обласна влада запевняє, що усі родини, що будуть евакуйовані отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Також для евакуйованих дітей буде організований освітній процес на нових місцях проживання.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, зранку ворог обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Попередньо один чоловік 60 років отримав поранення. 

Також ми писали про те, що що на цими вихідними окупанти двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

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