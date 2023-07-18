Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области

Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Двое гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия обстрелов

По данным следствия, 17 июля вечером враг обстреливал город Купянск. По предварительным данным, из артиллерии. Снаряды попали на территорию предприятия. Получили ранения двое сотрудников: мужчины 49 и 60 лет.

"Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки", — рассказывают правоохранители.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В частности, под вражеским огнем находились также районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что на фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области.

Также мы писали, что в Харьковской области объявили эвакуацию детей из опасных населенных пунктов.