Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области
За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Двое гражданских получили ранения.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Последствия обстрелов
По данным следствия, 17 июля вечером враг обстреливал город Купянск. По предварительным данным, из артиллерии. Снаряды попали на территорию предприятия. Получили ранения двое сотрудников: мужчины 49 и 60 лет.
"Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки", — рассказывают правоохранители.
В частности, под вражеским огнем находились также районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.
Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что на фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области.
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