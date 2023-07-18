Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области arrow

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области

18 июля 2023 12:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области
Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Двое гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Последствия обстрелов

По данным следствия, 17 июля вечером враг обстреливал город Купянск. По предварительным данным, из артиллерии. Снаряды попали на территорию предприятия. Получили ранения двое сотрудников: мужчины 49 и 60 лет.

"Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки", — рассказывают правоохранители.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В частности, под вражеским огнем находились также районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что на фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области.

Также мы писали, что в Харьковской области объявили эвакуацию детей из опасных населенных пунктов.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз