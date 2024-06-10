Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала Харківщину

Візит Бренди Голліс на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Представниця Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс разом з керівником відділу боротьби зі злочинами в умовах війни Офісу генерального прокурора Юрієм Бєлоусовим здійснили візит на Харківщину. Зокрема, вони відвідали Куп’янськ — фронтове місто, яке регулярно зазнає обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 10 червня.

Читайте також:

Представниця МКС відвідала Харківщину

"Документування та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими, залишається незмінним пріоритетом нашої роботи. Прокурори, слідчі поліції та СБУ, органи місцевого самоврядування перебувають на місцях. Ми не маємо права втратити жоден доказ. І наша першочергова мета сьогодні — це відновити справедливість для тих людей, які постраждали від воєнних злочинів", — заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Візит Бренди Голліс на Харківщину. Фото:Харківська обласна прокуратура

У Харкові Голліс та Бєлоусов оглянули руїни "Епіцентру", зруйнованого російським обстрілом. Відомо, що у гіпермаркеті загинуло 19 осіб, включаючи двох дітей, та 56 людей отримали поранення. Голліс також зустрілася з працівницею гіпермаркету, яка вижила після вибуху.

Візит Бренди Голліс на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час візиту вони також відвідали друкарню, знищену ракетними ударами, де в результаті атаки загинуло сім осіб, а 21 людина отримала поранення.

"Наша співпраця з МКС побудована на умовах максимальної відкритості та сприянні у зборі доказів нашими партнерами. Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі. Цивілізований світ єдиний з нами у прагненні справедливості", — заявив Бєлоусов.

Візит Бренди Голліс на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Також відомо про постраждалу жінку.

Ми писали, що російські окупанти впродовж доби вдарили 523 рази по Запорізькій області. Під ударом противника опинилися вісім населених пунктів.