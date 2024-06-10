Представительница Международного уголовного суда посетила Харьковщину

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Представительница Международного уголовного суда Бренда Голлис вместе с руководителем отдела борьбы с преступлениями в условиях войны Офиса генерального прокурора Юрием Белоусовым совершили визит на Харьковщину. В частности, они посетили Купянск — фронтовой город, регулярно испытывающий обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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"Документирование и расследование военных преступлений, совершенных российскими военными, остается неизменным приоритетом нашей работы. Прокуроры, следователи полиции и СБУ, органы местного самоуправления находятся на местах. Мы не имеем права потерять ни одно доказательство. И наша первоочередная цель сегодня — восстановить справедливость для людей, пострадавших от военных преступлений", — заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове Голлис и Белоусов осмотрели развалины "Эпицентра", разрушенного российским обстрелом. Известно, что в гипермаркете погибли 19 человек, включая двоих детей, и 56 получили ранения. Голлис также встретилась с работницей гипермаркета, выжившей после взрыва.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время визита они также посетили типографию, уничтоженную ракетными ударами, где в результате атаки погибли семь человек, а 21 человек получил ранения.

"Наше сотрудничество с МКС построено на условиях максимальной открытости и содействия в сборе доказательств нашими партнерами. Во время нашей поездки на Харьковщину международные коллеги собственными глазами увидели последствия международных преступлений, которые совершает государство-агрессор на нашей земле. Цивилизованный мир един с нами в стремлении справедливости", — заявил Белоусов.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Также известно о пострадавшей женщине.

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