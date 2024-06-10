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Представитель Международного уголовного суда задокументировала военные преступления на Харьковщине

10 июня 2024 16:40
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Бригадир София
редактор
Представительница Международного уголовного суда посетила Харьковщину
Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Представительница Международного уголовного суда Бренда Голлис вместе с руководителем отдела борьбы с преступлениями в условиях войны Офиса генерального прокурора Юрием Белоусовым совершили визит на Харьковщину. В частности, они посетили Купянск  фронтовой город, регулярно испытывающий обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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"Документирование и расследование военных преступлений, совершенных российскими военными, остается неизменным приоритетом нашей работы. Прокуроры, следователи полиции и СБУ, органы местного самоуправления находятся на местах. Мы не имеем права потерять ни одно доказательство. И наша первоочередная цель сегодня — восстановить справедливость для людей, пострадавших от военных преступлений", — заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура
Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове Голлис и Белоусов осмотрели развалины "Эпицентра", разрушенного российским обстрелом. Известно, что в гипермаркете погибли 19 человек, включая двоих детей, и 56 получили ранения. Голлис также встретилась с работницей гипермаркета, выжившей после взрыва.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура
Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время визита они также посетили типографию, уничтоженную ракетными ударами, где в результате атаки погибли семь человек, а 21 человек получил ранения.

"Наше сотрудничество с МКС построено на условиях максимальной открытости и содействия в сборе доказательств нашими партнерами. Во время нашей поездки на Харьковщину международные коллеги собственными глазами увидели последствия международных преступлений, которые совершает государство-агрессор на нашей земле. Цивилизованный мир един с нами в стремлении справедливости", — заявил Белоусов.

Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура
Визит Бренды Голлис в Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Также известно о пострадавшей женщине.

Мы писали, что российские оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населенных пунктов.

Украина
Харьковская область
ракетный удар
военные преступления
война в Украине
война
Офис генерального прокурора

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