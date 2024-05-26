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Президент Євроради зробив заяву після російського удару по Епіцентру у Харкові

26 травня 2024 12:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Президент Європейської ради назвав атаку по Епіцентру у Харкові "жахливою"
Президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото: flickr.com, European Parliament
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.

Про це Шарль Мішель написав у соцмережі Twitter(X) у неділю, 26 травня.

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Жорстока атака росіян по харківському Епіцентру 

Шарль Мішель назвав жорстокою атаку по харківському "Епіцентру", внаслідок якої за останніми даними загинуло 14 людей.

"Російський удар по харківському супермаркету є звірячим.
Спроби Росії тероризувати українське громадянське населення у рамках агресивної війни проти України є злочинними.
Разом ми зможемо зупинити жорстокі атаки Росії. Нам необхідно терміново просуватися до комплексного вирішення проблеми протиповітряної оборони України", — заявив президент Євроради.

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 25 травня, вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Стали відомі подробиці страшного удару, внаслідок якого виявили велику кількість загиблих та зниклих безвісти.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.

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