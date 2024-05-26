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Президент Евросовета сделал заявление после российского удара по Эпицентру в Харькове

26 мая 2024 12:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Президент Европейского совета назвал атаку по Эпицентру в Харькове "ужасной"
Президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: flickr.com, European Parliament
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

Об этом Шарль Мишель написал в соцсети Twitter(X) в воскресенье, 26 мая.

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Шарль Мишель назвал жестокой атаку по харьковскому Эпицентру, в результате которой по последним данным погибли 14 человек.

"Российский удар по харьковскому супермаркету является зверским.
Попытки России терроризировать украинское гражданское население в рамках агрессивной войны против Украины являются преступными. Вместе мы сможем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвигаться к комплексному решению проблемы противовоздушной обороны Украины", – заявил президент Евросовета.

Напомним, что российские оккупанты в субботу, 25 мая, в дарили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Стали известны подробности страшного удара, в результате которого обнаружили большое количество погибших и пропавших без вести.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень .

Харьков
обстрелы
Шарль Мишель
война в Украине
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Эпицентр

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