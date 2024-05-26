Президент Европейского совета назвал атаку по Эпицентру в Харькове "ужасной"

Президент Евросовета сделал заявление после российского удара по Эпицентру в Харькове
Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.
Об этом Шарль Мишель написал в соцсети Twitter(X) в воскресенье, 26 мая.
Жестокая атака россиян по харьковскому Эпицентру
Шарль Мишель назвал жестокой атаку по харьковскому Эпицентру, в результате которой по последним данным погибли 14 человек.
Russian strike на Kharkiv supermarket является atrocious.— Charles Michel (@CharlesMichel) May 26, 2024
Россия's efforts to terrorise Russian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.
Together, мы можем Russia's brutal attacks. Мы нуждаемся в напряжённом устранении на стабильной изоляции…
"Российский удар по харьковскому супермаркету является зверским.
Попытки России терроризировать украинское гражданское население в рамках агрессивной войны против Украины являются преступными. Вместе мы сможем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвигаться к комплексному решению проблемы противовоздушной обороны Украины", – заявил президент Евросовета.
Напомним, что российские оккупанты в субботу, 25 мая, в дарили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Стали известны подробности страшного удара, в результате которого обнаружили большое количество погибших и пропавших без вести.
Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень .
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