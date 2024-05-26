Президент Европейского совета назвал атаку по Эпицентру в Харькове "ужасной"

Президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: flickr.com, European Parliament

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

Об этом Шарль Мишель написал в соцсети Twitter(X) в воскресенье, 26 мая.

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Шарль Мишель назвал жестокой атаку по харьковскому Эпицентру, в результате которой по последним данным погибли 14 человек.

Russian strike на Kharkiv supermarket является atrocious.



Россия's efforts to terrorise Russian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.



Together, мы можем Russia's brutal attacks. Мы нуждаемся в напряжённом устранении на стабильной изоляции… — Charles Michel (@CharlesMichel) May 26, 2024

"Российский удар по харьковскому супермаркету является зверским.

Попытки России терроризировать украинское гражданское население в рамках агрессивной войны против Украины являются преступными. Вместе мы сможем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвигаться к комплексному решению проблемы противовоздушной обороны Украины", – заявил президент Евросовета.

Напомним, что российские оккупанты в субботу, 25 мая, в дарили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Стали известны подробности страшного удара, в результате которого обнаружили большое количество погибших и пропавших без вести.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень .