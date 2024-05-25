У Харкові 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару РФ по центру міста

Пожежник у гіпермаркеті. Фото: ДСНС

У Харкові 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру міста. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.

Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у суботу, 25 травня.

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Постраждала внаслідок російського обстрілу дитина перебуває у важкому стані. За попередніми даними, російські загарбники завдали по Харкову удар, застосувавши ракету С-300.

"Ворог влучив поряд з офісними приміщеннями та житловими будинками", — заявив керівник обласної прокуратури.

За його словами, наразі рятувальники розбирають завали, слідчі та прокурори встановлюють свідків цього злочину.

Раніше ми писали, що у Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.