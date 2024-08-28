Пограничники нанесли удары по сосредоточению врага на Волчанском направлении

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских кафиров и их технику на нашей земле. Так, пограничники отработали по враждебным целям на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГНСУ в Telegram в среду, 28 августа.

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На видео видно, как пограничники бригады "Гарт" эффектно отрабатывают по враждебным целям на Волчанском направлении.

Украинские бойцы нанесли огневой поражение по местам расположения личного состава россиян, их фортификационных сооружениях, технике и складах с боекомплектами.