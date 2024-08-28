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Пограничники бригады Гарт показали, как отрабатывают по российским целям на Волчанском направлении

28 августа 2024 10:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники нанесли удары по сосредоточению врага на Волчанском направлении
Российская техника. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских кафиров и их технику на нашей земле. Так, пограничники отработали по враждебным целям на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГНСУ в Telegram в среду, 28 августа.

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Удары по враждебным целям поблизости Волчанска

На видео видно, как пограничники бригады "Гарт" эффектно отрабатывают по враждебным целям на Волчанском направлении.

Украинские бойцы нанесли огневой поражение по местам расположения личного состава россиян, их фортификационных сооружениях, технике и складах с боекомплектами.

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Скриншот сообщения ГНСУ

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