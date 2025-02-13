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Прикордонники ліквідували окупантів на Харківщині — відео

13 лютого 2025 11:30
Євгенія Брюховецька - редактор
Прикордонники завдали вогневого удару по ворогу на Харківщині
Окупанти. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники ліквідували шістьох загарбників у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 13 лютого.

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Ліквідація окупантів

У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" ліквідували шістьох окупантів та поранили ще 22. 

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Точка злету дронів ворога. Фото: скриншот з відео

Також бійці вогневим ударом залишили ворога без бліндажів, опорних пунктів, а також без "очей" у небі — знищено точку злету ворожих БпЛА.

А як додатковий бонус — захисники спалили два транспортних засоби окупантів.

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Знищена техніка. Фото: скриншот з відео
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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники бригади "Помста" знищили російське озброєння на Куп'янському напрямку та показали відео.

Також захисники завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку.

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