Прикордонники завдали вогневого удару по ворогу на Харківщині

Прикордонники ліквідували окупантів на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники ліквідували шістьох загарбників у Харківській області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 13 лютого.
Ліквідація окупантів
У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" ліквідували шістьох окупантів та поранили ще 22.
Також бійці вогневим ударом залишили ворога без бліндажів, опорних пунктів, а також без "очей" у небі — знищено точку злету ворожих БпЛА.
А як додатковий бонус — захисники спалили два транспортних засоби окупантів.
Нагадаємо, прикордонники бригади "Помста" знищили російське озброєння на Куп'янському напрямку та показали відео.
Також захисники завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку.
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