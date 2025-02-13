Пограничники нанесли огневой удар по врагу на Харьковщине

Пограничники ликвидировали оккупантов на Харьковщине — видео
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники ликвидировали шестерых захватчиков в Харьковской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 13 февраля.
Ликвидация оккупантов
В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" ликвидировали шестерых оккупантов и ранили еще 22.
Также бойцы огневым ударом оставили врага без блиндажей, опорных пунктов, а также без "глаз" в небе — уничтожена точка взлета вражеских БпЛА.
А как дополнительный бонус — защитники сожгли два транспортных средства оккупантов.
Напомним, пограничники бригады "Помста" уничтожили российское вооружение на Купянском направлении и показали видео.
Также защитники нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.
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