Пограничники нанесли огневой удар по врагу на Харьковщине

Оккупанты. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники ликвидировали шестерых захватчиков в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Ликвидация оккупантов

В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" ликвидировали шестерых оккупантов и ранили еще 22.

Точка взлета дронов врага. Фото: скриншот из видео

Также бойцы огневым ударом оставили врага без блиндажей, опорных пунктов, а также без "глаз" в небе — уничтожена точка взлета вражеских БпЛА.

А как дополнительный бонус — защитники сожгли два транспортных средства оккупантов.

Уничтожена техника. Фото: скриншот из видео

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники бригады "Помста" уничтожили российское вооружение на Купянском направлении и показали видео.

Также защитники нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.