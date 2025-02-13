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Пограничники ликвидировали оккупантов на Харьковщине — видео

13 февраля 2025 11:30
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники нанесли огневой удар по врагу на Харьковщине
Оккупанты. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники ликвидировали шестерых захватчиков в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 13 февраля.

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В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" ликвидировали шестерых оккупантов и ранили еще 22.

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Точка взлета дронов врага. Фото: скриншот из видео

Также бойцы огневым ударом оставили врага без блиндажей, опорных пунктов, а также без "глаз" в небе — уничтожена точка взлета вражеских БпЛА.

А как дополнительный бонус — защитники сожгли два транспортных средства оккупантов.

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Уничтожена техника. Фото: скриншот из видео
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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники бригады "Помста" уничтожили российское вооружение на Купянском направлении и показали видео.

Также защитники нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.

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