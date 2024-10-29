Втрати окупантів — прикордонники знищили техніку РФ на Харківщині

Прикордонники показали, яку техніку РФ знищили на Харківщині
Під час боїв на Куп'янському напрямку українські прикордонники знищили техніку та особовий склад ворога. У цьому Силам оборони допомогли дрони.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 29 жовтня, та показала відповідне відео.
Знищення техніки РФ на Куп'янському напрямку
Прикордонники розповіли, що під час успішних операцій на Куп'янському напрямку вони знищили:
- протитанковий ракетний комплекс,
- станцію РЕБ "Гроза",
- антену пілотів противника,
- та трьох окупантів.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники розгромили позиції росіян під Куп'янськом. Внаслідок цього сім окупантів ліквідовані, ще сім — поранено.
Крім того, нещодавно українські військові показали в дії бойову машину піхоти Bradley та танк Abrams у Курській області.
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