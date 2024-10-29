Втрати окупантів — прикордонники знищили техніку РФ на Харківщині

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Під час боїв на Куп'янському напрямку українські прикордонники знищили техніку та особовий склад ворога. У цьому Силам оборони допомогли дрони.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 29 жовтня, та показала відповідне відео.

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Прикордонники розповіли, що під час успішних операцій на Куп'янському напрямку вони знищили:

протитанковий ракетний комплекс,

станцію РЕБ "Гроза",

антену пілотів противника,

та трьох окупантів.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники розгромили позиції росіян під Куп'янськом. Внаслідок цього сім окупантів ліквідовані, ще сім — поранено.

Крім того, нещодавно українські військові показали в дії бойову машину піхоти Bradley та танк Abrams у Курській області.