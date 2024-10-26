На Харківщині прикордонники знищили техніку і особовий склад росіян — відео

Знищення військової техніки росіян. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують знищувати росіян у Харківській області. Бійці завдають відчутних втрат ворогу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у суботу, 26 жовтня.

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Що знищили прикордонники

На Куп’янському напрямку прикордонники з бригади "Помста" провели чергову результативну операцію, спрямовану на знищення ворожої техніки та особового складу.

За даними ДПСУ, під час успішної атаки було знищено п’ять автомобілів росіян, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та бойову машину піхоти (БМП-2).

Внаслідок операції прикордонники ліквідували семеро окупантів, ще сімох — поранили.

Нагадаємо, у Харківській області прикордонники ліквідували загарбника, який хотів облаштувати позицію поблизу Вовчанська.

А на північному напрямку фронту прикордонники завдали ударів по позиціях російських окупантів. Бійці виявили та знищили мінометний розрахунок РФ, а також військовий автомобіль.