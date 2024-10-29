Потери оккупантов — пограничники уничтожили технику РФ на Харьковщине

Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине
В ходе боев на Купянском направлении украинские пограничники уничтожили технику и личный состав врага. В этом Силам обороны помогли дроны.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 29 октября, и показала соответствующее видео.
Уничтожение техники РФ на Купянском направлении
Пограничники рассказали, что во время успешных операций на Купянском направлении они уничтожили:
- противотанковый ракетный комплекс,
- станцию РЭБ "Гроза",
- антенну пилотов противника,
- и трех окупантов.
Напомним, недавно пограничники разгромили позиции россиян под Купянском. В результате семь оккупантов ликвидированы, еще семь ранены.
Кроме того, недавно украинские военные показали в действии боевую машину пехоты Bradley и танк Abrams в Курской области.
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