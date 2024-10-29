Потери оккупантов — пограничники уничтожили технику РФ на Харьковщине

Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео

В ходе боев на Купянском направлении украинские пограничники уничтожили технику и личный состав врага. В этом Силам обороны помогли дроны.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 29 октября, и показала соответствующее видео.

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Пограничники рассказали, что во время успешных операций на Купянском направлении они уничтожили:

противотанковый ракетный комплекс,

станцию РЭБ "Гроза",

антенну пилотов противника,

и трех окупантов.

Напомним, недавно пограничники разгромили позиции россиян под Купянском. В результате семь оккупантов ликвидированы, еще семь ранены.

Кроме того, недавно украинские военные показали в действии боевую машину пехоты Bradley и танк Abrams в Курской области.