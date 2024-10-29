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Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине

29 октября 2024 10:10
Карина Приходько - Редактор
Потери оккупантов — пограничники уничтожили технику РФ на Харьковщине
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

В ходе боев на Купянском направлении украинские пограничники уничтожили технику и личный состав врага. В этом Силам обороны помогли дроны. 

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 29 октября, и показала соответствующее видео.

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Пограничники рассказали, что во время успешных операций на Купянском направлении они уничтожили:

  • противотанковый ракетный комплекс,
  • станцию РЭБ "Гроза",
  • антенну пилотов противника,
  • и трех окупантов.

Напомним, недавно пограничники разгромили позиции россиян под Купянском. В результате семь оккупантов ликвидированы, еще семь ранены.

Кроме того, недавно украинские военные показали в действии боевую машину пехоты Bradley и танк Abrams в Курской области.

потери оккупантов война в Украине пограничники Харьковская область военная техника

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